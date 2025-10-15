Vulcan Energy hat einen verbindlichen Abnahmevertrag über die Lieferung von batteriefertigem Lithiumhydroxidmonohydrat (LHM) mit einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft des Rohstoffunternehmens Glencore unterzeichnet. Glencore ist damit der vierte Großkunde für Vulcan. Die verbindliche Vereinbarung hat eine Laufzeit von acht Jahren und umfasst die Lieferung von insgesamt 36.000 bis 44.000 Tonnen LHM an Glencore - die jährlichen Liefermengen sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
