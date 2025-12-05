Die deutschen Aktienindizes werden kurz vor Weihnachten wieder an die veränderten Rahmenbedingungen der zugehörigen Unternehmen angepasst. Während im Leitindex DAX keine Veränderungen vorgenommen werden, steigen zwei neue Werte in den MDAX auf und zwei andere entsprechend ab. Ab dem 22.12.2025 wird die vom Hannoveraner Konzern Continental abgespaltene Autozuliefersparte Aumovio in den MDAX aufgenommen, genauso wie die von Thyssenkrupp an die Börse gebrachte Marinesparte TKMS. Dafür steigen der Düsseldorfer ...

