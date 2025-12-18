Das Börsenjahr 2025 ist nicht für alle Beteiligten super gelaufen. Die Titel in unserer heutigen Auswahl können ein Lied davon singen, wie es sich anfühlt, im Ranking ganz hinten zu stehen. Manchmal irrt die Börse aber auch, denn Novo Nordisk hat zwar drei Gewinnwarnungen hinter sich, das Unternehmen verdient aber ordentliches Geld. Ähnlich ist die Lage bei TeamViewer, hier gab es zwar einige Enttäuschungen beim Wachstum, dennoch liegt die EBIT-Marge über 30 %. Völlig unverständlich steht Laurion Minerals im Vergleich zu anderen Explorern im Chart ganz unten. Denn die Bohrergebnisse aus Ontario zeigen gute Mineralisierungswerte in Gold unweit von Equinox's Greenstone Mine. Bei Goldpreisen von 4.300 USD sollte hier schon bald ein Ruck durch die Aktie gehen. Wir rechnen nach.

Den vollständigen Artikel lesen ...