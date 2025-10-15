Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) kann sich über prominente Unterstützung freuen. Jeffrey Yass, laut Forbes der 29. reichste Mensch der Welt mit einem Vermögen von rund 50 Milliarden Dollar, hat seinen Anteil am Hamburger Wasserstoff-Spezialisten deutlich aufgestockt. Über sein Investmentvehikel CVI Investments hält der US-Investor nun 10,28 Prozent der Stimmrechte. Das geht aus einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung hervor. Vom Optionshändler zum Wasserstoff-Investor: Jeffrey Yass ist vor allem als Gründer der Handelsfirma Susquehanna International Group bekannt. Der 67-Jährige machte sein Vermögen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
