© Foto: Ute Grabowsky - U. Grabowsky/photothek.net

Bank of America steigert Gewinn im dritten Quartal dank boomender Großdeals. Auch Morgan Stanley konnte zulegen.Die Banken eröffnen traditionell die Berichtssaison. Am Dienstag waren u.a. JPMorgan, Citi und Goldman-Sachs gestartet. Am Mittwoch legt die Bank of America (BofA) mit blendenen Zahlen nach. Bank of America Die Bank of America meldete für das dritte Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg, da ihre Investmentbanker mit der Beratung bei Milliardenfusionen und -übernahmen kräftig verdienten. Die Investmentbanking-Erlöse der Bank stiegen im Jahresvergleich um 43 Prozent auf 2 Milliarden US-Dollar - deutlich mehr als die zuvor …