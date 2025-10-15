Die neue Kampagne von Moncler vereint zwei lebenslange Freunde und Hollywood-Ikonen, um Freundschaft, Verbundenheit und menschliche Wärme filmisch zum Ausdruck zu bringen.

In sieben außergewöhnlichen Jahrzehnten der Entwicklung und Innovation ist Moncler zum Synonym für Wärme, Widerstandsfähigkeit gegen die Elemente sowie ganzjährige Funktionalität und Stil geworden. Es stimmt, dass die Marke 1952 in den Alpen mit dem Ziel gegründet wurde, Bergsteiger und Bergarbeiter vor extremer Kälte zu schützen, aber für Moncler ging es bei Wärme nie nur um das Äußere.

Al Pacino and Robert De Niro star in Moncler's Warmer Together campaign. Courtesy of Moncler.

Um diese Essenz zum Ausdruck zu bringen, präsentiert Moncler heute das neue globale Statement Warmer Together und bringt Al Pacino und Robert De Niro für ihre erste gemeinsame Kampagne zusammen.

Warmer Together geht über Worte hinaus, es ist der Herzschlag von Monclers Zielsetzung. Von Anfang an wusste die Marke, dass wahre Wärme niemals nur in den Jacken liegt, die wir tragen, sondern von innen kommt. Es ist die Wärme, die entsteht, wenn man füreinander da ist, aufeinander achtet und auch an den kältesten Orten zusammenhält. Moncler steht für mehr als nur Schutz vor den Elementen, es steht für Verbundenheit. Warmer Together ist in jeden Stich eingewoben, ein stilles Versprechen, Menschen einander näher zu bringen, Bindungen aufzubauen und uns daran zu erinnern, dass Wärme mehr ist als nur Isolierung. Wahre Wärme ist niemals einsam, sie ist real, wenn sie geteilt wird.

"Seit Jahrzehnten wird Moncler mit Winter und Daunenjacken in Verbindung gebracht, aber ich habe immer gespürt, dass Moncler für etwas Tieferes steht: Liebe und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.

Diese Werte prägen seit über 70 Jahren alles, was wir tun. In jedem Produkt und jeder Kampagne zieht sich ein roter Faden aus Emotionen und zwischenmenschlichen Beziehungen.

Durch ihre Geschichte der Freundschaft verkörpern Al Pacino und Robert De Niro alles, wofür Moncler wirklich steht: Zuneigung, Wärme und die Überzeugung, dass wir alle zusammen besser und wärmer sind." Remo Ruffini, Vorsitzender und CEO von Moncler

Die Geschichte von Al Pacino und Robert De Niro wurde in New York vom weltbekannten Porträtfotografen Platon aufgenommen und entfaltet sich in eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Bildern und einer Reihe von Kurzfilmen, die auf fünf Themen zugeschnitten sind Freundschaft, Respekt, Verbundenheit, Vertrauen, Wärme ergänzt durch Momente hinter den Kulissen und die Skyline der Stadt als wiederkehrendes Motiv. Ihre gegenseitige Verbundenheit als Freunde ist offensichtlich. Während sie zusammensitzen und sich unterhalten, verstärkt die Energie jedes einzelnen die Präsenz des anderen.

"Wärme hatte nie etwas mit dem Äußeren zu tun. Es ging immer darum, was im Inneren vor sich ging", sagt Robert De Niro in einem Teaser, der vor der Veröffentlichung des Warmer Together-Manifests veröffentlicht wurde.

"Freundschaft ist das Größte, was man haben kann. Freunde, Menschen, mit denen man dieselbe Welt teilt. Da ist einfach ein angeborenes Vertrauen. Und das Verständnis für das Leben." Al Pacino

Moncler ist stolz darauf, mit diesen beiden großen Freunden und zwei Größen des Kinos zusammenzuarbeiten, um seine unerschütterliche Überzeugung von menschlicher Wärme zu teilen. Ab heute bringt Moncler Warmer Together weltweit in Outdoor-, Presse-, Web- und Social-Media-Kampagnen zum Leben, gefolgt von einer zweiten Welle von Filmen und Momenten hinter den Kulissen in den Tagen danach.

Begleitend zu Warmer Together hat der Künstler und Moncler-Botschafter Tobe Nwigwe zusammen mit seiner Frau Fat eine neue Version des Klassikers Lean on Me von Bill Withers aufgenommen. Der Song ist eine zeitlose Hymne an Freundschaft, Unterstützung und Solidarität in schwierigen Zeiten, und sein Text spiegelt die Botschaft der Kampagne wider, dass man in der Gemeinschaft Trost finden kann. Der begleitende Film spiegelt den cineastischen Geist der Kampagne und die Kulisse von New York wider.

Wärme hatte nie etwas mit dem Äußeren zu tun.

Es ging immer darum, was im Inneren geschah.

Wärme entsteht durch Spaziergänge und Gespräche.

Indem man einen Stuhl heranzieht und sich unterhält. Durch fürsorgliche Gespräche.

Über mehr als das Wetter,

Wärme ist und bleibt immer das Zusammensein,

egal was passiert.

Warmer Together

Warmer Together Kampagnen-Manifest

Wärmer in den Jacken Moncler Maya 70 und Bretagne

Robert De Niro verkörpert zeitlose Wärme und trägt die Jacke Maya 70 in der Kampagne Warmer Together, eine moderne Interpretation der originalen, mit Daunen gefütterten Hero-Jacke und eines der ikonischsten und beständigsten Designs der Marke. Ob seit Jahrzehnten getragen oder neu entdeckt, Maya bleibt ein zeitloses Kleidungsstück, das tief in der Berg-DNA von Moncler verwurzelt ist. Das Design aus dem für die Marke typischen recycelten Nylon "Longue Saison" zeichnet sich durch eine charakteristische Tasche mit Logo auf dem linken Ärmel und eine abnehmbare Kapuze aus.

Die Saison steht ganz im Zeichen der Jacke Bretagne, die die ständige Weiterentwicklung der Marke unterstreicht und gleichzeitig ihren Wurzeln treu bleibt. Die kurze Pufferjacke mit Kapuze ist neu für Herbst/Winter 2025 und bietet außergewöhnlichen Schutz vor den Elementen, ohne dabei auf Komfort oder Bewegungsfreiheit zu verzichten. Die Bretagne wurde entwickelt, um Wärme ohne Gewicht in einer kokonartigen Silhouette zu bieten, und ist ein vielseitiger Begleiter, der sich perfekt für Outdoor-Aktivitäten in der Stadt eignet.

