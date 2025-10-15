Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat am Mittwoch beeindruckende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Insbesondere das boomende Handelsgeschäft sorgte für Rückenwind und ließ den Konkurrenten Goldman Sachs hinter sich. Die Aktie reagierte im frühen US-Handel mit einem deutlichen Kursplus.Der entscheidende Treiber für das starke Quartal war der Aktienhandel. Hier schossen die Erträge um 35 Prozent auf 4,12 Milliarden Dollar in die Höhe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär