Neuenburg - Die Schweizer Hotels haben auch im Monat September mehr Gäste beherbergt als im Vorjahr. Gemäss einer ersten Schätzung des Bundesamts für Statistik (BFS) vom Mittwoch nahm die Zahl der Logiernächte um 1,8 Prozent zu. Damit setzt sich der positive Trend der Vormonate fort. Bei den Schweizer Gästen betrug der Zuwachs an Übernachtungen 2,7 Prozent. Bei den internationalen Gästen waren es im September 1,1 Prozent mehr Logiernächte als im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab