GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen, das sich auf Flash-Speicher, 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs), Sensoren und analoge Produkte spezialisiert hat, gibt die offizielle Eröffnung des Digital Power Joint Lab in Zusammenarbeit mit Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS). Durch die Kombination der Fachkompetenz von GigaDevice im Bereich GD32MCU mit den Vorteilen von Navitas in den Bereichen hochfrequente, schnelle und hochintegrierte GaN-Technologien sowie dessen GeneSiC-Technologie, die sich die "trench-assisted planar"-Technologie zunutze macht, zielt die Zusammenarbeit darauf ab, intelligente und hocheffiziente digitale Stromversorgungslösungen für aufstrebende Märkte wie KI-Rechenzentren, Photovoltaik-Wechselrichter, Energiespeichersysteme, Ladeinfrastruktur und Elektrofahrzeuge bereitzustellen.

Vor seiner offiziellen Eröffnung erreichte das Labor mehrere wichtige technologische Meilensteine, darunter 4,5-kW- und 12-kW-Server-Stromversorgungslösungen sowie einen einstufigen 500-W-PV-Mikro-Wechselrichter, die den Anforderungen der Branche nach einem hochdichten, hocheffizienten Stromversorgungsdesign gerecht werden und die kombinierte Innovationskraft beider Unternehmen demonstrieren.

Die einstufige 500-W-PV-Mikro-Wechselrichterlösung , die mit der MCU GD32G553 von GigaDevice und den bidirektionalen GaNFast-Leistungs-ICs von Navitas betrieben wird, basiert auf einer einstufigen Eins-zu-Eins-Architektur und bietet hohe Effizienz, geringe Verluste, hohe Integration und Kostenoptimierung. Durch eine fortschrittliche Hybridmodulationsstrategie und Soft-Switching-Techniken erreicht es einen Spitzenwirkungsgrad von über 97,5 %, einen CEC-Wirkungsgrad von über 97 und einen MPPT-Wirkungsgrad von über 99,9 %. Die einstufige Architektur wandelt Gleichstrom direkt in Wechselstrom um, wodurch die dazwischenliegende Gleichstrom-Gleichstrom-Stufe entfällt, die Leistungsdichte verbessert und gleichzeitig die Anzahl der Komponenten sowie die Systemverluste reduziert werden. Magnetische Integration und bidirektionale GaNFast-Leistungs-ICs minimieren die Systemgröße und die Stücklistenkosten weiter.

Die 4,5-kW- und 12-kW-Stromversorgungslösungen für KI-Server, die mit der MCU GD32G553 von GigaDevice in Verbindung mit Navitas GaNSafe-ICs und Gen-3 Fast SiC-MOSFETs entwickelt wurden, sind für KI-Server, herkömmliche Server und Hyperscale-Rechenzentren vorgesehen. Das 12-kW-Modell erfüllt die Standards OCP, ORv3 und CRPS und übertrifft dank seines kompakten, optimierten Designs den 80 PLUS® "Ruby"-Effizienz-Benchmark mit einer Spitzenwirkungsgrad von 97,8 %.

Mit der Gründung des Digital Power Joint Lab werden GigaDevice und Navitas ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen, um Innovationen im Bereich der digitalen Stromversorgungssysteme der nächsten Generation voranzutreiben. Das Labor wird sich auf die Entwicklung umfassender Referenzdesigns auf Systemebene und anwendungsspezifischer Lösungen konzentrieren, um intelligentere, umweltfreundlichere und energieeffizientere Stromversorgungssysteme in Rechenzentren, im Bereich der erneuerbaren Energien und in der Elektromobilität zu ermöglichen. Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung Gestaltung der Zukunft der digitalen Leistungselektronik durch Technologieintegration, Innovation und Nachhaltigkeit dar.

GigaDevice Semiconductor Inc. ist ein weltweit führender Fabless-Anbieter. Das Unternehmen wurde im April 2005 gegründet und hat seitdem seine internationale Präsenz kontinuierlich ausgebaut. Im Jahr 2025 wurde der globale Hauptsitz in Singapur gegründet. Heute unterhält GigaDevice Niederlassungen in zahlreichen Ländern und Regionen und bietet seinen Kunden lokalisierten Support vor Ort. GigaDevice hat sich zum Ziel gesetzt, ein umfassendes Ökosystem mit wichtigen Produktlinien Flash-Speicher, MCU, Sensoren und Analogtechnik als treibende Kraft aufzubauen und bietet eine breite Palette an Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Industrie, Automobil, Computer, Unterhaltungselektronik, IoT, Mobilfunk, Netzwerke und Kommunikation. GigaDevice hat die Zertifizierung nach ISO 26262:2018 für funktionale Sicherheit in der Automobilindustrie (ASIL D), die Produktzertifizierung nach IEC 61508 für funktionale Sicherheit sowie die Zertifizierungen nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und Duns erhalten. In unserem ständigen Bestreben, unser Technologieangebot für Kunden zu erweitern, hat GigaDevice auch strategische Allianzen mit führenden Foundries, Montage- und Testwerken geschlossen, um das Lieferkettenmanagement zu optimieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.gigadevice.com

