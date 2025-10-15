In wenigen Wochen steht in Deutschland der Deutsche Zertifikatepreis an. Dabei stehen auch Broker im Focus. Bei einem fällt die Bilanz 2025 ernüchternd aus - ausgerechnet beim vermeintlichen Highflyer. Denn - Handelsausfälle im April. Falsche Steuerberechnung beim NVIDIA Split. Flasche Darstellung von Depotkonten. Bei Finanztest deutlich hinter dem Sieger Smartbroker im Brokervergleich. Und dann das: Am 15.10 verschwinden bei Kunden mal eben alle Anleihebestände. Komplett. Aufklärung seitens TR? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Feingold Research