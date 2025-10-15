Anzeige
Mittwoch, 15.10.2025
Milliardär-gestützt: Eine 10-Bagger-Goldaktie, die gerade erst durchstartet!
WKN: 853292 | ISIN: FR0000121014 | Ticker-Symbol: MOH
Tradegate
15.10.25 | 15:31
596,20 Euro
+1,97 % +11,50
LVMH Aktie im Aufwind - Jetzt Aktien kaufen nach starken Quartalszahlen?

Die LVMH Aktie sorgt derzeit für Begeisterung an der Börse. Nach einem schwierigen Jahr und einem massiven Kursrückgang zeigt sich nun eine deutliche Erholung. Die jüngsten Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen und deuten auf eine nachhaltige Trendwende hin. Trotz einer Millionenstrafe der EU bleibt der französische Luxusgüterkonzern auf Wachstumskurs - und Anleger reagieren mit Zuversicht.

LVMH Aktie Chart (H1)

LVMH Aktie Chart (H1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vollständigen Artikel weiterlesen


- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

