Ryanair ist seit vielen Jahren dafür bekannt, gerne und mitunter auch heftig gegen die Politik auszuteilen. Nun hat es wieder einmal die deutsche Regierung getroffen. So fliegt der Billigflieger mehrere deutsche Flughäfen nicht mehr an und verringert im Winterflugplan das Angebot in Deutschland um knapp zehn Prozent auf etwa sieben 7,0 Millionen Flugtickets.Die Entscheidung, in Deutschland weniger zu fliegen, sei eine "direkte Folge des anhaltenden Unvermögens der Bundesregierung, die hohen Zugangskosten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär