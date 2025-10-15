EQS-Ad-hoc: FAVEOS SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

FAVEOS SE: Verlängerung der Frist für die Durchführung der am 30. April 2025 beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital ohne Bezugsrecht und Erhöhung des Platzierungspreises beschlossen



Frankfurt am Main, 15. Oktober 2025 - Der Vorstand der FAVEOS SE ("Gesellschaft", ISIN: DE000A3DCV33) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am heutigen Tag beschlossen, die Frist zur Durchführung der am 30. April 2025 angekündigten Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital ohne Bezugsrecht zu verlängern und den Platzierungspreis von EUR 10,50 je Aktie auf EUR 11,00 je Aktie zu erhöhen, womit der erfreulichen Entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft Rechnung getragen wurde.



Im Rahmen der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 250.000 auf EUR 1.710.000 durch Ausgabe von 250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft ("Neue Aktien") erhöht werden. Die Neuen Aktien werden ab Beginn des letzten Geschäftsjahrs, für das bei ihrer Ausgabe noch kein Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, gewinnberechtigt sein.



Ein Investor hat angekündigt, die gesamte Kapitalerhöhung zu zeichnen. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung würde sich bei erfolgreicher Durchführung auf EUR 2.750.000 belaufen. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung ist für das Unternehmenswachstum vorgesehen.





