FAVEOS SE prüft Finanzierungsoptionen auf der Eigen- und Fremdkapitalseite



19.11.2025 / 10:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE ODER REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN SIND ANWENDBAR. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.



Frankfurt am Main, 19. November 2025 - Der Vorstand der FAVEOS SE (ISIN: DE000A3DCV33) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am heutigen Tag beschlossen, Finanzierungsoptionen, sowohl Eigen- als auch Fremdkapitalmaßnahmen betreffend, für die FAVEOS SE sowie auf Ebene der Tochter- und Projektgesellschaften zu prüfen. Die angestrebte Kapitalbeschaffung im mittleren zweistelligen Millionenbereich bis Ende 2026 dient schwerpunkmäßig der Umsetzung von selbst entwickelten Battery Energy Storage Systems Projekten (BESS-Projekten) sowie dem Ankauf von BESS-Projektrechten nebst anschließender Realisierung. Zur Bewertung der potenziellen Finanzierungsvorhaben wird die FAVEOS SE unabhängige Berater beauftragen.



Wichtige Hinweise:



Diese Mitteilung dient ausschließlich der Einhaltung der anwendbaren Offenlegungspflichten und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder anderen Finanzierungsinstrumenten der FAVEOS SE dar. Im Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung erwähnten Finanzierungsoptionen wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.



Kontakt:



FAVEOS SE

Gerrit Janssen, Vorstandsvorsitzender

ir@faveos.com

www.faveos.com



Ende der Insiderinformation



