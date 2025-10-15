Du erinnerst dich bestimmt an Rainer (Schnabl), der 8,5 Jahre Geschäftsführer der Raiffeisen KAG war: Nach seinem dreijährigen Ausritt als CEO der RBI-Tochter in Bosnien und Herzegowina kehrt Rainer nun in die börsennotierte Raiffeisen Bank International AG (RBI) als Vorstand zurück, wie ich heute erfahren habe. Das ist oft so im Raiffeisenreich: Man muss im Ausland Erfahrung als CEO sammeln, sozusagen seine Sporen verdienen, dann ist man für höhere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer