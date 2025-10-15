Der Bundesverband der Energiewirtschaft fürchtet beim Energy Sharing zu viel Bürokratie, der Bundesverband Erneuerbare Energien zu wenig regionalen Bezug. Er mahnt außerdem Regeln für beschleunigte Netzanschlussverfahren an. Eine Bundestagsanhörung zur laufenden Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes nutzen die Branchenverbände für erneute Hinweise zu kritischen Punkten. Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hatte am Mittwoch acht Sachverständige geladen, um zwei Gesetzentwürfe zu erörtern: erstens für ein "Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Stärkung des Verbraucherschutzes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
