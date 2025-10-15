Die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter erlebte seit September einen starken Anstieg, in der Spitze bis zu rund 34 €. Mittlerweile korrigierte der Kurs wieder und steht am Mittwoch aktuell bei 30,20 €. Lohnt sich hier noch ein Einstieg? Förderung der europäischen Stahlhersteller Europa ist ein wichtiger Absatzmarkt für billigen Stahl von ausländischen Herstellern, insbesondere aus China. Nachdem die USA deutlich Zölle erhoben, kommt mehr Stahl in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de