Novo-Nordisk-Chef Maziar Mike Doustdar verfolgt einen offensiven Kurs. Der neue CEO des dänischen Biopharma-Riesen, der erst wenige Wochen im Amt ist, hat mit seinem Team einen weiteren milliardenschweren Deal mit einem US-Biotech-Unternehmen eingefädelt - und sorgt damit an der Wall Street für eine Kursexplosion.Die Dänen erwerben ein Asset der US-amerikanischen Omeros. Der Partner erhält zunächst 340 Millionen Dollar von Novo Nordisk für den Wirkstoff Zaltenibart in Form von Vorauszahlungen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
