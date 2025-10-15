Thomas Ritterbusch und Bastian Bosse (BRW): Infobrief

08.10.2025 -

Ein bislang eher unspektakuläres Jahr 2025 tritt in sein letztes Viertel ein. Mit einem Plus von 3-4 % (je nach Betrachtung) zeigte der globale Aktienmarkt - gemessen am MSCI ACWI bzw. MSCI World Index - bisher wenig Bewegung. Ähnlich verhielt es sich am globalen Rentenmarkt, der rund 2 % zulegen konnte.

Damit ist im Grunde schon vieles gesagt. Doch Durchschnittswerte spiegeln die individuelle Wahrnehmung nur unzureichend wider - und liefern daher reichlich Stoff für Diskussionen. Besonders dann, wenn sich "heimische" Aktien oder "klassische" Anlageklassen wie Gold deutlich positiver entwickelt haben als der globale Markt. Solche Abweichungen einfach als selbstverständlich hinzunehmen und linear in die Zukunft fortzuschreiben, erscheint uns wenig sinnvoll. Relevanter ist das Verständnis des "Warum's" - und genau dieser Frage wollen wir in diesem Infobrief nachgehen.