Madrigal Pharmaceuticals hat im vergangenen Jahr Geschichte geschrieben. Mit Rezdiffra konnte das US-Unternehmen das erste Medikament überhaupt zur Behandlung der metabolischen Dysfunktion assoziierten Steatohepatitis (MASH, früher NASH) in den USA zur Zulassung führen. Der First-Mover-Effekt spiegelt sich in einem exzellenten Launch des Mittels wider - und steigenden Kurszielen bei den Analysten.Piper Sandler hat das Kursziel für Madrigal von 400 auf satte 540 Dollar angehoben, die Einstufung lautet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
