Anzeige / Werbung

ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?

ASML hat heute seine Q3-Zahlen veröffentlicht - solide Umsätze und Margen stehen auf dem Papier, doch das China-Risiko belastet die Marktstimmung. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie ist ASML unverzichtbar für Chipproduzenten wie TSMC, Intel und Samsung. Die EUV-Technologie des Unternehmens ermöglicht extrem feine Strukturen auf Mikroprozessoren und Speicherchips und sichert ASML eine nahezu monopolartige Stellung in der Branche. Anleger fragen sich nun: Können die Quartalszahlen die hohen Erwartungen erfüllen, oder ist Vorsicht angesagt?

In unserer heutigen Analyse werfen wir einen genauen Blick auf die veröffentlichten Zahlen, die Reaktion der Aktie und die Einschätzungen der Analysten. Mit Hilfe des Freestoxx-Tools prüfen wir das Chartbild und diskutieren, ob jetzt ein günstiger Einstiegszeitpunkt besteht oder ob Anleger zunächst abwarten sollten. Die Bewertung der Zahlen und die Strategieoptionen werden live analysiert, damit Du fundiert entscheiden kannst, wie es mit ASML weitergeht.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.