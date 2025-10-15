Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch klar zugelegt, wobei der Leitindex SMI zum Tagesschluss wieder über die Marke von 12'500 Punkte kletterte. Vor allem die Luxusgüterwerte Richemont und Swatch legten stark zu, während die den ganzen Tag über schwachen Pharmawerte die Verluste zum Handelsschluss eingrenzten. Für eine insgesamt positive Stimmung an den Börsen sorgten vor allem die Erwartungen auf weitere US-Leitzinssenkungen, aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
