Hybride KI-Lösung kombiniert Trusted Knowledge mit deterministischer Logik, um zuverlässige, einheitliche Kundenerlebnisse über alle Kanäle hinweg zu bieten

CHICAGO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), ein führender Anbieter von KI-CX-Automatisierung auf Basis von Trusted Knowledge, hat heute auf seiner Anwenderkonferenz Solve25 (https://www.egain.com/egain-solve-25-chicago/) seinen eGain AI Agent 2 für Omnichannel-CX-Automatisierung vorgestellt und damit einen bahnbrechenden Ansatz für Unternehmens-KI präsentiert, der zentrale Herausforderungen in Bezug auf Zuverlässigkeit und Beständigkeit adressiert, mit denen Führungskräfte im Bereich Kundenerlebnis konfrontiert sind. Die Lösung bietet Assured Actions durch eine einzigartige Kombination aus hybrider KI-Logik und Qualitätssicherungsfunktionen, die auf dem eGain AI Knowledge Hub (https://www.egain.com/ai-knowledge-hub/) basieren.

Während viele Unternehmen sich beeilen, KI-Agenten für das Kundenerlebnis einzusetzen, stoßen sie oft auf erhebliche Hindernisse, darunter unvollständige Wissensdatenbanken, widersprüchliche Antworten und eine unzuverlässige Abwicklung komplexer, mehrstufiger Prozesse - insbesondere in Compliance-sensiblen Arbeitsabläufen. eGain AI Agent 2 begegnet diesen Herausforderungen direkt mit einer Architektur, die auf Unternehmenszuverlässigkeit ausgelegt ist.

Trusted Knowledge trifft auf hybride KI

eGain AI Agent 2 basiert auf dem AI Knowledge Hub von eGain, das Trusted Knowledge im gesamten Unternehmen bereitstellt und sicherstellt, dass die Interaktionen der Agenten auf präzisen, aktuellen Informationen beruhen. Die Lösung nutzt einen hybriden KI-Ansatz, der Folgendes kombiniert:

Probabilistische Logik aus großen Sprachmodellen für natürliche Dialoge und Flexibilität

aus großen Sprachmodellen für natürliche Dialoge und Flexibilität Deterministische Logik für spezifische, mehrstufige Arbeitsabläufe, bei denen Präzision entscheidend ist - besonders wichtig in Compliance- und risikoreichen Anwendungsfällen

Dieser hybride Ansatz stellt sicher, dass KI-Agenten sowohl Routineanfragen als auch komplexe Prozesse bearbeiten können, die eine exakte Einhaltung der Verfahren erfordern.

PrismEval: Integrierte Qualitätssicherung

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist der PrismEval-Service, der die Übereinstimmung zwischen der Wissensdatenbank und den von der KI gelieferten Antworten kontinuierlich optimiert. Im Gegensatz zu vielen Implementierungen von KI-Agenten, denen Qualitätssicherungsmechanismen fehlen, stellt PrismEval sicher, dass KI-generierte Antworten mit vertrauenswürdigen Wissensquellen übereinstimmen, wodurch das Risiko von Halluzinationen oder fehlerhaften Anweisungen verringert wird.

Sichere Maßnahmen für einheitliche Erfahrungen

Das Ergebnis ist das, was eGain als "Assured Actions" bezeichnet - KI-Agenten, die in jedem Kontext eine gleichbleibend zuverlässige Erfahrung bieten. Diese Beständigkeit ist unerlässlich, um das Vertrauen der Kundschaft zu stärken und regulatorische Anforderungen in allen Branchen zu erfüllen.

Unternehmensgerechte Bereitstellung

eGain AI Agent 2 bietet umfassende Funktionen für moderne Unternehmen:

Omnichannel-Support über Telefon, E-Mail, Chat, Messaging und soziale Medien

über Telefon, E-Mail, Chat, Messaging und soziale Medien Zwei Bereitstellungsoptionen für Mitarbeitende in Kundenzentren und Self-Service für Kunden

für Mitarbeitende in Kundenzentren und Self-Service für Kunden Vorkonfigurierte Integrationen mit führenden Plattformen wie Amazon Connect, Genesys, Salesforce und Talkdesk

mit führenden Plattformen wie Amazon Connect, Genesys, Salesforce und Talkdesk Schnelle Bereitstellung innerhalb von Tagen statt Monaten

innerhalb von Tagen statt Monaten Schnelle Konfiguration, mit der Kundinnen und Kunden sich innerhalb von 5 Minuten direkt über www.eGain.com anmelden und einen KI-Agenten konfigurieren können



"eGain AI Agent 2 für Kundenzentren lässt sich in unser CCaaS-System integrieren, bezieht Kontextinformationen aus dem Anruf und generiert in Echtzeit zuverlässige Antworten oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Mitarbeitende im Kundenzentrum aus einer einzigen zuverlässigen Quelle", so Amy Durst, Assistant VP of Internal Support bei Rogue Credit Union. "Wir erwarten, dass die kürzlich eingeführte Lösung sowohl das Kundenerlebnis als auch die Erfahrung unserer Mitarbeitenden verbessert und gleichzeitig unsere Betriebskennzahlen optimiert."

Verfügbarkeit

eGain AI Agent 2 ist jetzt verfügbar. Interessierte Organisationen können unter www.eGain.com mehr erfahren und einen KI-Agenten konfigurieren oder unter https://www.egain.com/ai-agent/ detaillierte Informationen einholen.

Über eGain

eGain unterstützt Unternehmen dabei, das Kundenerlebnis zu verbessern und durch die Bereitstellung von auf Trusted Knowledge basierender KI-CX-Automatisierung und zuverlässiger, verwertbarer Antworten Kosten zu senken. Weitere Informationen finden Sie unter www.egain.com (https://www.egain.com/).

eGain, eGain AI Agent 2, Trusted Knowledge, Assured Actions, PrismEval und eGain AI Knowledge Hub sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corporation. Alle anderen Marken befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

