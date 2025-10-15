US-Präsident Donald Trump hat jüngst wieder einen milderen Ton im Hinblick auf den Handelsstreit mit China angeschlagen. "China helfen, nicht schaden", so Trump auf Truth Social. Droht doch keine weitere Eskalation? Die Entspannungssignale aus dem Weißen Haus sorgen am Mittwoch für teils herbe Rückschläge bei Seltene-Erden-Aktien.Besonders hart trifft es Critical Metals. Die zuvor extrem heiß gelaufene Aktie (via SPAC zwischen European Lithium Limited und der Sizzle Acquisition Corporation an die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär