Kapital ist an der Börse nicht gleich Kapital. Es gibt "dummes" Geld, das kurzfristigen Trends hinterherläuft und es gibt "smartes" Geld, das Märkte macht. Der Schulterschluss zwischen Almonty Industries und der Bank of America ist deshalb weit mehr als eine reine Finanzierungsrunde. Es ist ein institutioneller Ritterschlag, der über den Zugang zur Vermögensverwaltungstochter Merrill die Tür zu US-Privatvermögen öffnet und eine Neubewertung ermöglicht. Analysten wie D.A. Davidson bestätigten dieses Potenzial bereits vor der jüngsten Kapitalerhöhung mit dem prominenten Konsortialführer mit konkreten Kurszielen von 12 USD und verweisen auf massive Umsatzsprünge bis 2028.

Den vollständigen Artikel lesen ...