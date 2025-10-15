Mit der sicheren, anpassbaren Hochleistungsplattform können Entwicklerinnen und Entwickler innovative KI-gestützte Wissensmanagementlösungen für CX in großem Maßstab bereitstellen

CHICAGO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), ein führender Anbieter von auf Trusted Knowledge basierender KI-CX-Automatisierung, kündigte heute auf seiner Anwenderkonferenz Solve25 (https://www.egain.com/egain-solve-25-chicago/) die allgemeine Verfügbarkeit von eGain Composer, seiner neuen modularen KI-Wissensmanagementplattform, an. Die Plattform basiert auf einer modularen Architektur und ermöglicht es Entwicklerinnen und Entwicklern, die umfangreichen Funktionen des eGain AI Knowledge Hub (https://www.egain.com/ai-knowledge-hub/) nahtlos in ihre CX-Anwendungen zu integrieren, wodurch Workflows optimiert werden und neuer geschäftlicher Mehrwert geschaffen wird.

Die aktuellen KI-Wissenssysteme - eigenständige Wissensdatenbanken, Suchmaschinen, Interface-Agenten und Experience-Design-Frameworks - sind oft fragmentiert, isoliert und unflexibel. eGain Composer setzt an diesen Defiziten an und bietet eine umfassende Plattform, mit der Entwicklerinnen und Entwickler vertrauenswürdige KI-CX-Anwendungen in großem Maßstab erstellen können.

Vorteile

Trusted Knowledge : eGain Composer stellt Entwicklerinnen und Entwicklern sofortigen Zugriff auf die eGain AI Knowledge Hub-Plattform bereit - einheitliche, korrekte und konforme Inhalte, anhand derer KI zuverlässige, präzise Antworten liefern kann.

: eGain Composer stellt Entwicklerinnen und Entwicklern sofortigen Zugriff auf die eGain AI Knowledge Hub-Plattform bereit - einheitliche, korrekte und konforme Inhalte, anhand derer KI zuverlässige, präzise Antworten liefern kann. Content Lifecycle Management : eGain Composer bietet Entwicklerinnen und Entwicklern detaillierte API-Steuerelemente für den gesamten Lebenszyklus der Inhaltsverwaltung - von der Erstellung bis zur Löschung.

: eGain Composer bietet Entwicklerinnen und Entwicklern detaillierte API-Steuerelemente für den gesamten Lebenszyklus der Inhaltsverwaltung - von der Erstellung bis zur Löschung. Erweiterte Compliance : eGain Composer erfüllt höchste Sicherheits- und Authentifizierungsstandards, darunter OAuth 2.0, HTTPS, SOC 2, HIPAA, GDPR und FedRAMP.

: eGain Composer erfüllt höchste Sicherheits- und Authentifizierungsstandards, darunter OAuth 2.0, HTTPS, SOC 2, HIPAA, GDPR und FedRAMP. Agentic Readiness for Assured Actions : eGain Composer wurde speziell für die nahtlose Integration mit KI-Agenten entwickelt und ermöglicht Unternehmenssuche, Antworten und zuverlässige agentenbasierte Maßnahmen auf allen kundenorientierten Plattformen.

: eGain Composer wurde speziell für die nahtlose Integration mit KI-Agenten entwickelt und ermöglicht Unternehmenssuche, Antworten und zuverlässige agentenbasierte Maßnahmen auf allen kundenorientierten Plattformen. Modulare Architektur : Die eGain Composer-APIs ermöglichen flexible Plug-and-Play-Integrationen für Web-, Desktop-, Mobil- und Agentenumgebungen und unterstützen modulare Pipelines, die auf individuelle Geschäftsbedürfnisse zugeschnitten sind.

: Die eGain Composer-APIs ermöglichen flexible Plug-and-Play-Integrationen für Web-, Desktop-, Mobil- und Agentenumgebungen und unterstützen modulare Pipelines, die auf individuelle Geschäftsbedürfnisse zugeschnitten sind. Inhaltsqualität: eGain Composer gewährleistet eine kontinuierliche Verbesserung der Sucheffektivität und der Zuverlässigkeit der Agenten durch geschlossene Optimierungszyklen, sodass Vollständigkeit, Genauigkeit und Compliance sichergestellt sind. Entwicklerinnen und Entwickler können qualitätsorientierte Workflows implementieren, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

eGain Composer bietet diese Vorteile durch leistungsstarke Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), Model Context Protocol (MCP)-Server und Software Development Kits (SDKs) in Python und TypeScript. Über APIs und den MCP-Server stellt eGain Composer vertrauenswürdiges Unternehmenswissen in verschiedenen Formaten bereit: von Suchergebnissen und KI-kuratierten Antworten bis hin zu agentengestützten Maßnahmen und eingebetteten Integrationen. Die Plattform ist ein umfassendes Tool zur Erstellung und Aufbereitung von Inhalten, zur Verwaltung von Eingabeaufforderungen und zur Integration von Drittanbieterdiensten. Die auf GitHub sowohl in lokalen als auch in Remote-Konfigurationen verfügbaren MCP-Server unterstützen die Erfassung, Suche, Bereitstellung von Antworten und agentenbasierte "Assured Actions". Mithilfe von OpenAPI-Spezifikationen ermöglichen die eGain Composer-APIs flexible Integrationen in verschiedenen Umgebungen.

"Heutzutage wollen Unternehmen eine umfassende KI-Wissensmanagementlösung, die es ihnen gleichzeitig ermöglicht, die einzelnen Komponenten beliebig zu kombinieren", so Ashu Roy, CEO von eGain. "Mit eGain Composer können sie genau das tun."

