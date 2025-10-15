Die strategische Cloud-Einführung des Einzelhändlers umfasst Migrationen zu zwei öffentlichen Cloud-Plattformen, unterstützt durch Rackspace Managed Services

SAN ANTONIO, Oct. 15, 2025®, ein führendes Unternehmen für End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, gab heute bekannt, dass Total Wine & More, America's Wine Superstore®, eine Partnerschaft mit Rackspace eingegangen ist, um seine digitale Transformation durch einen strategischen Multicloud-Ansatz voranzutreiben. Der Einzelhändler hat zwei öffentliche Cloud-Plattformen eingeführt, Microsoft Azure und Google Cloud, und für jede seiner wichtigen Technologieinitiativen die beste Cloud ausgewählt. Das Unternehmen entschied sich für Rackspace, um flexiblen, verwalteten Support zu erhalten und wertvolles Know-how im Bereich Cloud-Optimierung zu gewinnen.

"Wir brauchten einen Partner, der unsere Multicloud-Strategie unterstützen und konsistente, fachkundige Beratung sowohl für Azure als auch für Google Cloud bieten konnte", sagt Rob DeSantos, VP of Infrastructure and Workplace Solutions bei Total Wine & More. "Rackspace Technology hat diese Anforderungen nicht nur erfüllt, sondern unsere Erwartungen mit seiner technischen Tiefe und seinem kooperativen Ansatz übertroffen."

"Die Multicloud-Strategie von Total Wine & More zeigt, wie wertvoll es ist, für die richtige Arbeitslast die richtige Cloud auszuwählen", sagt D K Sinha, President of Public Cloud bei Rackspace Technology. "Durch die Nutzung von Microsoft Azure und Google Cloud sowie die Partnerschaft mit Rackspace Technology für einheitliches Fachwissen über alle Plattformen hinweg gewannen sie Flexibilität, Kosteneffizienz und Geschwindigkeit. Dieser Ansatz wird immer häufiger von innovativen Einzelhändlern verfolgt, die schneller modernisieren und Multicloud als Motor für Agilität und Kundenerlebnis nutzen möchten."

Schlüssellösungen, die Innovationen vorantreiben:

Rackspace Elastic Engineering (https://www.rackspace.com/cloud/elastic-engineering): Bietet fortlaufende Unterstützung bei der Modernisierung des Inventarsystems von Total Wine und der Migration von Back-End-Vorgängen zu Azure, einschließlich der Automatisierung mit Terraform in Cloud-Umgebungen.

(https://www.rackspace.com/data/database-services): Gewährleistet optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Datenbanken, die E-Commerce- und Inventarsysteme unterstützen. Rackspace Optimizer+ (https://www.rackspace.com/resources/rackspace-optimizer-platform-support-google-cloud): Bietet strategische Einblicke und automatisierte Optimierungen, die Total Wine dabei geholfen haben, die Cloud-Kosten seit Jahresbeginn um 20 % zu senken.



Durch die Partnerschaft konnte Total Wine die Kostenoptimierung in einen Katalysator für Innovationen umwandeln.

"Mit dem FinOps-Programm und Optimizer+ erhalten wir nicht nur einen weiteren Satz Dashboards oder Berichte. Wir erhalten umsetzbare Erkenntnisse und das Fachwissen, um tiefer zu graben", sagt DeSantos. "Wir verbessern weiterhin die Effizienz und sorgen dafür, dass die Technologie weiterhin an der Spitze von Geschäftswachstum und Innovation steht."

Total Wine & More erweitert seine Präsenz weiterhin und betreibt mittlerweile 284 Superstores in 29 Bundesstaaten. Mit Rackspace Technology als strategischem Partner hat das Unternehmen seine Fähigkeit zur Skalierung, Innovation und Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse verbessert.

"Durch unsere Partnerschaft mit Rackspace haben wir nicht nur die Tools erworben, sondern auch die Menschen", fügt DeSantos hinzu. "Ihr Team hört zu, passt sich an und liefert stets Mehrwert. Es ist eine Beziehung, die auf Vertrauen und gemeinsamem Erfolg aufbaut."

Über Total Wine & More

Total Wine & More wurde 1991 gegründet und ist der größte unabhängige Einzelhändler für edle Weine in den USA. Das Unternehmen bietet über 8.000 Weine, 3.000 Spirituosen und 2.500 Biere an. Das Unternehmen legt Wert auf niedrige Preise, außergewöhnlichen Service und ein erstklassiges Einkaufserlebnis.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die zum 15. Oktober 2025 als richtig erachtet wurden. Rackspace Technology® übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Vollständigkeit, Genauigkeit oder Eignung der hierin enthaltenen Informationen für einen bestimmten Zweck. Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnisse, einschließlich Kosteneinsparungen und Leistungsverbesserungen, basieren auf den spezifischen Umständen von Total Wine & More und sind möglicherweise kein Hinweis auf Ergebnisse, die andere Kunden erzielen. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach individuellen Client-Konfigurationen, Nutzungsmustern und Geschäftsanforderungen. Verweise auf Drittunternehmen, -produkte und -dienste dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Empfehlung durch Rackspace Technology oder Total Wine & More dar. Total Wine & More® und America's Wine Superstore® sind eingetragene Marken von Total Wine & More. Alle anderen erwähnten Marken, Dienstleistungsmarken und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Rackspace Technology behält sich das Recht vor, die Informationen in dieser Pressemitteilung ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren oder zu ändern.

Medienkontakt:

Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com

