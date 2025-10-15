Die Rheinmetall-Aktie hat den Mittwoch mit einem Minus von fünf Prozent beendet. Grund dafür waren erneute Gewinnmitnahmen, da Anleger bei den Rüstungsaktien abermals Kasse machten. Doch ist der Rüstungsboom wirklich schon wieder vorbei? Sollten Anleger die Rheinmetall-Aktie jetzt kaufen, halten oder verkaufen? Auf Sicht der letzten drei Jahre hat die Rheinmetall-Aktie über 1.000 Prozent zugelegt. Aus einem Investment von 1.000 Euro wären demnach 11.000 Euro geworden - Dividenden nicht mit eingerechnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
