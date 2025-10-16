Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), hat die erste Bestellung seines meistverkauften Modells Cessna Citation Latitude in Argentinien bekannt gegeben. Das Flugzeug, dessen Beliebtheit stetig zunimmt, wurde von Jet Clipper S.A., einem langjährigen Citation-Kunden und Charterunternehmen in Argentinien, das auch Uruguay und Paraguay abdeckt, bestellt. Die Auslieferung ist für 2026 vorgesehen.

"In einer Region, in der Zeit und Erreichbarkeit von entscheidender Bedeutung sind, ermöglichen die Reichweite und die Kurzstart- und -landeeigenschaften der Citation Latitude den Kunden, abgelegene Ziele schnell und effizient zu erreichen", erklärte Marcelo Moreira, Vice President Sales, Lateinamerika. "Die Latitude wird die bestehenden Aktivitäten des Kunden unterstützen, indem sie die perfekte Balance zwischen Leistung und Komfort bietet, die von einem Cessna Citation Businessjet erwartet wird."

Cessna- und Beechcraft-Flugzeuge stellen mehr als 1.400 Geschäftsflugzeuge und 2.200 Turboprop-Flugzeuge in Lateinamerika dar. In Argentinien sind fast 75 Cessna Citations und mehr als 100 Beechcraft King Airs registriert. Das Unternehmen verfügt über die zweitgrößte installierte Basis der Flugzeuge der Beechcraft King Air B200-Serie in Lateinamerika.

"Seit 2012 fliegen wir mit Citations. Unser Unternehmen begann mit einer Citation Mustang, gefolgt von einer Citation M2, dann einer Citation CJ3+ und nun unserem aktuellen Juwel, der Citation Latitude", erklärte Angel Zaninovich, President von Jet Clipper S.A. "Jedes Upgrade bringt neue Vorteile mit sich, ohne die Grundphilosophie der Citation-Flugzeuge zu verändern: schnell, einfach, zuverlässig und erschwinglich zu sein und ein sehr effizientes Support-System rund um den Globus zu bieten. Der Latitude eignet sich hervorragend für Reisen in den tiefen Süden Südamerikas, da Sie nur einen Zwischenstopp von den Vereinigten Staaten oder vielen anderen Zielen entfernt sind. Wir sind stolze Eigentümer dieses neuen Jets und freuen uns darauf, ihn nach der Auslieferung im nächsten Jahr in Betrieb zu nehmen."

Mit einer Kabine mit ebenem Boden und ausreichend Platz für neun Passagiere kann das Flugzeug Nonstop-Flüge zwischen Zielen wie Buenos Aires (Argentinien) und Quito (Ecuador), Córdoba (Argentinien) und Medellín (Kolumbien), São Paulo (Brasilien) und Oranjestad (Aruba) sowie Lima (Peru) und Jacksonville (Florida) durchführen. Die Latitude ist die bevorzugte Wahl von Kunden für eine Vielzahl von Einsätzen, darunter Geschäftsreisen, Charterflüge, Privatreisen, Luftrettung, Aufklärung, Überwachung und Aufklärung (ISR), Transportflüge, Luftvermessung, Fluginspektionen, Schulungen und zahlreiche andere Spezialmissionen.

Der mittelgroße Geschäftsjet Citation Latitude, der mit vier Passagieren an Bord eine Reichweite von 2.700 Seemeilen (5.000 km) bei hoher Reisegeschwindigkeit erreicht, hebt sich durch seine Kombination aus Komfort und Effizienz von der Konkurrenz ab. Das Flugzeug ist mit einer klassenführenden Startrollstrecke von 1.091 Metern ausgestattet, was Betreibern eine größere Reichweite von kurzen Start- und Landebahnen ermöglicht. Im Innenraum bietet die Citation Latitude ein unvergleichliches Kabinenerlebnis mit der offensten, geräumigsten, hellsten und elegantesten Kabinenumgebung ihrer Klasse. Mit einem flachen Boden und einer Kabinenhöhe von 1,83 Metern bietet das Flugzeug zahlreiche Innovationen und außergewöhnliche Ausstattungsmerkmale.

Wir inspirieren die Entwicklung des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., sein kollektives Talent über die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Sondereinsätzen, Militärflugzeugen und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem Änderungen in den Lieferplänen für Flugzeuge oder Stornierungen oder Verschiebungen von Bestellungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

