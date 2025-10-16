ABB Ltd / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Ergebnis des 3. Quartals 2025



16.10.2025 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ZÜRICH, SCHWEIZ, 16. OKTOBER 2025 Hohes Auftrags- und Umsatzwachstum, verbesserte Marge und starker Free Cashflow

Auftragseingang +12% auf 9 143 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +9%

+9% Umsatz +11% auf 9 083 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +9%

+9% Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 662 Millionen US-Dollar, Marge bei 18,3%

Operatives EBITA 1 von 1 738 Millionen US-Dollar, Marge 1 bei 19,2%

von 1 738 Millionen US-Dollar, Marge bei 19,2% Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,66 US-Dollar, +29% 3

Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 777 Millionen US-Dollar, +32%

Rendite auf das eingesetzte Kapital 23,3% DIE WICHTIGSTEN KENNZAHLEN VERÄNDERUNG VERÄNDERUNG (In Mio. USD, falls nicht anders angegeben) Q3 2025 Q3 2024 USD Vergleichbare Basis1 9M 2025 9M 2024 USD Vergleichbare Basis1 Auftragseingang 9 143 8 193 12% 9% 28 141 25 602 10% 9% Umsatz 9 083 8 151 11% 9% 25 918 24 260 7% 6% Bruttogewinn2 3 702 3 245 14% 10 587 9 612 10% in % des Umsatzes2 40,8% 39,8% +1 pkt 40,8% 39,6% +1,2 pkt Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 662 1 309 27% 4 802 3 902 23% Operatives EBITA1 1 738 1 553 12% 9% 4 5 043 4 534 11% 10% 4 In % des operativen Umsatzes1 19,2% 19,0% +0,2 pkt 19,5% 18,6% +0,9 pkt Gewinn aus weitergeführten Aktivitäten, vor Steuern 1 235 937 32% 3 542 2 955 20% Auf ABB entfallender Konzerngewinn 1 208 947 28% 3 461 2 948 17% Unverwässerter Gewinn je Aktie (USD) 0,66 0,51 29%3 1,89 1,60 18%3 Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 777 1 345 32% 3 520 3 138 12% Free Cashflow1 1 552 1 173 32% 3 049 2 642 15% 1 Für eine Überleitung von alternativen Performancekennzahlen siehe den Abschnitt "Supplemental Reconciliations and Definitions" in der beigefügten "Q3 2025 Financial Information". 2 Die Beträge aus früheren Zeiträumen wurden angepasst, um eine Änderung der Bilanzierungsmethode für IS-Kosten widerzuspiegeln, siehe "Note 1 - The Company and Basis of Presentation" in den beigefügten Finanzinformationen für das 3. Quartal 2025. 3 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet. 4 Währungsbereinigt (nicht portfoliobereinigt).

«Ich bin stolz auf das gute Auftragswachstum, die fortgesetzte Verbesserung der operativen Performance und den starken Cashflow von ABB im dritten Quartal. Wir werden weiterhin investieren, um damit die robuste langfristige Nachfrage nach unseren Elektrifizierungs- und Automationstechnologien zu unterstützen.» Morten Wierod, CEO

Zusammenfassung des CEO Im dritten Quartal war erfreulicherweise eine insgesamt robuste Marktlage zu beobachten, da Kunden weiter in elektrische Energie und Automatisierung investieren. Wir verfügen über ein positives Book-to-Bill-Verhältnis von 1,01, zu dem drei unserer vier Geschäftsbereiche beigetragen haben. Der Geschäftsbereich Robotik & Fertigungsautomation leidet jedoch noch immer unter dem herausfordernden Markt für Fertigungsautomation. Unsere operativen Ergebnisse haben die ursprünglichen Erwartungen sogar noch etwas übertroffen. So haben wir ein starkes Umsatzplus von 11 Prozent (9 Prozent auf vergleichbarer Basis) erzielt, die Marge um 20 Basispunkte auf 19,2 Prozent verbessert und einen hohen Cashflow von 1,6 Milliarden US-Dollar erreicht. Damit sind wir auf gutem Weg in Richtung unseres Ziels, ein weiteres Rekordjahr für ABB zu liefern. Dank der positiven Entwicklung in allen vier Geschäftsbereichen stieg der Auftragseingang um 12 Prozent (9 Prozent auf vergleichbarer Basis) auf 9,1 Milliarden US-Dollar. Besonders lebhafte Nachfrage herrschte im Segment Rechenzentren, das ein zweistelliges Auftragsplus auswies. Die Elektrifizierungsbereiche Infrastruktur sowie Gewerbebau entwickelten sich positiv. Das Maschinenbausegment verzeichnete ein deutliches Auftragswachstum, was jedoch hauptsächlich auf den niedrigen Vergleichswert im Vorjahr zurückzuführen ist - das allgemeine Marktumfeld in diesem Bereich bleibt weiterhin gedämpft. Die Kundenaktivitäten im Energiesegment sind robust. Wie bereits in den letzten Quartalen war die Nachfrage in den auf die Prozessindustrie bezogenen Segmenten Papier & Zellstoff, Chemie und Bergbau verhalten. Der Automobil- und der Wohnbausektor waren schwach. Die Marktunsicherheiten im Zusammenhang mit den US-Handelszöllen bleiben bestehen, haben sich jedoch bisher nicht wesentlich auf die Nachfrage oder die Profitabilität ausgewirkt. Wir richten unser Augenmerk weiter auf das, was wir selber beeinflussen können: Wir bedienen unsere Kunden und ergreifen Massnahmen zur Verbesserung unserer Marktposition und unserer Profitabilität. Unsere etablierte Local-for-Local-Präsenz leistet uns gute Dienste, und wir investieren weiter in die Erhöhung des Lokalisierungsgrads. Im Berichtsquartal haben wir Investitionen im Gesamtvolumen von 210 Millionen US-Dollar in Nordamerika bekannt gegeben, womit die lokalen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten des Geschäftsbereichs Elektrifizierung in den USA und in Kanada ausgebaut werden. Diese Investitionen unterstützen die langfristige Nachfrage im Zusammenhang mit dem steigenden Strombedarf von KI in Rechenzentren, mit der Netzmodernisierung und Netzresilienz sowie der Verbesserung der Energieeffizienz und Anlagenverfügbarkeit in Kundenbetrieben mit dem Ziel der Kostensenkung. Ich freue mich, dass die Division Drive Products des Geschäftsbereichs Antriebstechnik ihr Nutzenversprechen an Kunden weiter gestärkt und den Machinery Drive der nächsten Generation auf den Markt gebracht hat. Dieser neue Frequenzumrichter ist speziell auf Leistung und Konnektivität für Anwendungen in Industriemaschinen mit strengen Anforderungen an die Cybersicherheit ausgelegt und bietet Kunden gleichzeitig eine geringere Komplexität und kürzere Installationszeit. Ein gute Teamleistung! Nach Abschluss des dritten Quartals haben wir neue Pläne für die Robotics-Division von ABB bekannt gegeben. Anstelle des früher im Jahr angekündigten Spin-offs haben wir eine Vereinbarung zum Verkauf der Robotics-Division für einen Unternehmenswert von 5,375 Milliarden US-Dollar an die SoftBank Group unterzeichnet. Unserer Ansicht nach widerspiegelt das Angebot die langfristigen Stärken von ABB Robotics, das von der Kombination ihrer führenden Technologie sowie umfassenden Branchenexpertise und SoftBanks Fähigkeiten im Bereich modernster KI, in der Robotik und im Computing der nächsten Generation profitieren wird. Nach Abschluss der Transaktion, der Mitte bis Ende 2026 erwartet wird, werden wir den Verkaufserlös gemäss unseren Prioritäten der Kapitalallokation verwenden. Vor dem Hintergrund der Vereinbarung wird ABB ab dem vierten Quartal 2025 zu drei Geschäftsbereichen übergehen. Die Robotics-Division wird als «nichtfortgeführte Aktivitäten» ausgewiesen, und die Division Machine Automation wird Teil des Geschäftsbereichs Prozessautomation. Wir haben ausserdem bekannt gegeben, dass CFO Timo Ihamuotila per 1. Februar 2026 aus der Konzernleitung ausscheiden wird, da er sich entschieden hat, den Schwerpunkt auf nichtoperative Tätigkeiten zu legen. Zu seinem Nachfolger wurde der interne Kandidat Christian Nilsson ernannt, der 2017 zu ABB stiess und seither CFO des Geschäftsbereichs Elektrifizierung ist. Morten Wierod CEO Ausblick Die Prognosen basieren auf der neuen Berichtsstruktur, die ab dem vierten Quartal 2025 wirksam ist. Für das vierte Quartal 2025 erwarten wir ein vergleichbares Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und eine Abschwächung der operativen EBITA-Marge um etwa 150 Basispunkte gegenüber dem dritten Quartal, im Einklang mit dem historischen Muster. Dabei sind wir uns der derzeitigen Unsicherheit im globalen Geschäftsumfeld bewusst. Im Gesamtjahr 2025 erwarten wir ein positives Book-to-Bill-Verhältnis, ein vergleichbares Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und eine operative EBITA-Marge weitgehend am oberen Ende des langfristigen Zielkorridors von 16-19 Prozent. Dabei sind wir uns der derzeitigen Unsicherheit im globalen Geschäftsumfeld bewusst. Die vollständige Version der Medienmitteilung inkl. aller Appendixe in englischer Sprache finden Sie auf www.abb.com/news Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung von ABB vom 16. Oktober 2025, die Sie unter www.abb.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion. ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert.

