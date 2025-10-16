DocMorris AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Frauenfeld, 16. Oktober 2025
Medienmitteilung
DocMorris beschleunigt sequenzielles Rx-Wachstum und steigert Non-Rx-Umsätze
CEO Walter Hess sagt: «Unser kontinuierliches Wachstum zeigt, dass wir mit Marketingeffizienz im Kerngeschäft und Skalierung innovativer Services auf dem richtigen Weg sind. Mit dem neuen KI-basierten DocMorris Gesundheitsbegleiter nutzen wir Künstliche Intelligenz für Millionen von Kunden und Patienten und machen sie konkret erlebbar. Zudem stärken wir unsere Positionierung als Europas Gesundheitsmarke des Vertrauens. David Masó wird neu Chief AI Health Officer, und mit Chief Commercial Officer Andrea Skersies erweitern wir die Konzernleitung um eine erfahrene E-Commerce-Expertin.»
CFO Daniel Wüest ergänzt: «DocMorris ist erfreulich in das traditionell stärkste vierte Quartal gestartet. Die Zahlen der ersten neun Monate bestätigen unseren Wachstumspfad: Wir haben sowohl Umsatz als auch Kundenbasis deutlich gesteigert und sind auf Kurs, um die Jahresziele 2025 zu erreichen. Im dritten Quartal lag der Fokus auf nachhaltigem, profitablem und zukünftigem Umsatzwachstum bei gleichzeitiger Verbesserung der Profitabilität durch Effizienzsteigerungen und Senkung der Kosten. Damit schaffen wir die Basis, um das EBITDA-Breakeven-Ziel im Laufe des Jahres 2026 zu erreichen.»
Deutliches Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten
Sequenzielles Rx-Wachstum weiter beschleunigt
Umsatzsteigerung über alle Non-Rx-Bereiche
DocMorris Gesundheitsbegleiter für alle App-Nutzer verfügbar
Straffung von Managementstrukturen und Nutzung von KI zur Effizienzsteigerung
Ausblick
Kontakt für Analysten und Investoren
Kontakt für Medien
Agenda
DocMorris
Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 5'000 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2024 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 10 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'085 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.
Disclaimer
[1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von DocMorris zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von DocMorris beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung.
[2] Alle Prozentangaben in Lokalwährung
[3] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert.
[4] Bestehend aus OTC-Geschäft und Services (TeleClinic, Marktplatz, Retail Media)
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DocMorris AG
|Walzmühlestrasse 49
|8500 Frauenfeld
|Schweiz
|ISIN:
|CH0042615283
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2213728
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2213728 16.10.2025 CET/CEST