DocMorris AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

DocMorris beschleunigt sequenzielles Rx-Wachstum und steigert Non-Rx-Umsätze



16.10.2025 / 07:00 CET/CEST





Frauenfeld, 16. Oktober 2025 Medienmitteilung DocMorris beschleunigt sequenzielles Rx-Wachstum und steigert Non-Rx-Umsätze Gesamtumsatz steigt um 9.5 Prozent in den ersten neun Monaten

Sequenzielles Rx-Quartalswachstum im Q3 auf 9.2 Prozent beschleunigt

Non-Rx-Geschäft Deutschland wächst in allen Bereichen; TeleClinic um über 140 Prozent

Vollständiger Roll-out des KI-basierten DocMorris Gesundheitsbegleiters

Andrea Skersies zum CCO und Mitglied der Konzernleitung ernannt CEO Walter Hess sagt: «Unser kontinuierliches Wachstum zeigt, dass wir mit Marketingeffizienz im Kerngeschäft und Skalierung innovativer Services auf dem richtigen Weg sind. Mit dem neuen KI-basierten DocMorris Gesundheitsbegleiter nutzen wir Künstliche Intelligenz für Millionen von Kunden und Patienten und machen sie konkret erlebbar. Zudem stärken wir unsere Positionierung als Europas Gesundheitsmarke des Vertrauens. David Masó wird neu Chief AI Health Officer, und mit Chief Commercial Officer Andrea Skersies erweitern wir die Konzernleitung um eine erfahrene E-Commerce-Expertin.» CFO Daniel Wüest ergänzt: «DocMorris ist erfreulich in das traditionell stärkste vierte Quartal gestartet. Die Zahlen der ersten neun Monate bestätigen unseren Wachstumspfad: Wir haben sowohl Umsatz als auch Kundenbasis deutlich gesteigert und sind auf Kurs, um die Jahresziele 2025 zu erreichen. Im dritten Quartal lag der Fokus auf nachhaltigem, profitablem und zukünftigem Umsatzwachstum bei gleichzeitiger Verbesserung der Profitabilität durch Effizienzsteigerungen und Senkung der Kosten. Damit schaffen wir die Basis, um das EBITDA-Breakeven-Ziel im Laufe des Jahres 2026 zu erreichen.» Deutliches Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten DocMorris steigerte den Aussenumsatz[1] in den ersten neun Monaten 2025 um 9.5 Prozent[2] auf CHF 854.3 Mio.; dies trotz Einstellung der Marke Zur Rose in Deutschland Ende 2024.

Im dritten Quartal erhöhten sich die Verkäufe um 8.1 Prozent auf CHF 282.3 Mio., trotz der üblichen saisonalen Abschwächung infolge der Sommerferien.

Das Segment Deutschland wuchs in den ersten neun Monaten um 10.0 Prozent, während sich der Umsatz im Segment Europa um 2.7 Prozent mit Fokus auf Profitabilität erhöhte.

Die Anzahl aktiver Kunden[3] nahm in den ersten neun Monaten von 10.3 Millionen auf 10.6 Millionen bzw. im dritten Quartal von 10.5 auf 10.6 Millionen zu. Sequenzielles Rx-Wachstum weiter beschleunigt Der Rx-Aussenumsatz stieg in den ersten neun Monaten signifikant um 37.9 Prozent.

Das sequenzielle Rx-Wachstum hat sich weiter beschleunigt: Vom zweiten zum dritten Quartal erhöhte sich der Rx-Umsatz um 9.2 Prozent. Umsatzsteigerung über alle Non-Rx-Bereiche Der Non-Rx[4]-Aussenumsatz erhöhte sich in den ersten neun Monaten um 4.3 Prozent und wuchs über alle Bereiche auch vom zweiten zum dritten Quartal.

TeleClinic steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten um mehr als 140 Prozent auf über CHF 17 Mio. und entwickelt sich immer mehr zu einem wichtigen Bereich im Deutschland-Geschäft.

TIME Magazine zeichnete TeleClinic als eine der «World's Top HealthTech Companies 2025» aus.

zeichnete TeleClinic als eine der «World's Top HealthTech Companies 2025» aus. Auch Retail Media und Marktplatz verzeichneten einen hohen zweistelligen Zuwachs.

Alle Serviceplattformen tragen überproportional zur Profitabilität bei. DocMorris Gesundheitsbegleiter für alle App-Nutzer verfügbar Der KI-basierte DocMorris Gesundheitsbegleiter steht mit dem vollständigen Rollout der Beta-Phase des DocMorris Assistenten seit Anfang Oktober allen Nutzern der DocMorris App zur Verfügung.

DocMorris stärkt die strategische Bedeutung des KI-basierten Gesundheitsbegleiters auch organisatorisch und führt die damit verbundenen Aktivitäten rund um das digitale Gesundheitsökosystem unter Konzernleitungsmitglied David Masó als neuem Chief AI Health Officer (CAHO) zusammen. Straffung von Managementstrukturen und Nutzung von KI zur Effizienzsteigerung DocMorris bündelt alle E-Commerce-Aktivitäten der Segmente Deutschland und Europa unter Andrea Skersies als neue Chief Commercial Officer (CCO) und Mitglied der Konzernleitung und reduziert gleichzeitig eine Managementstufe. Andrea Skersies verfügt über langjährige Führungserfahrung im Onlinehandel - unter anderem während 13 Jahren als Chief Marketing Officer (CMO) und Vorstandsmitglied von Zooplus sowie als CMO einer Online-Apotheke.

Im Zuge dieser Neuausrichtung werden weitere Managementstrukturen angepasst und die Organisation gezielt verschlankt.

Durch den verstärkten Einsatz von KI-Automatisierung senkt DocMorris zugleich Kosten. Ausblick Das Management bekräftigt die am 10. April kommunizierte Umsatz- und Ergebniserwartung für 2025 sowie den EBITDA-Breakeven im Laufe des Jahres 2026 und den Free Cashflow-Breakeven im Laufe 2027. Die weiteren mittelfristigen Ziele bleiben unverändert. Umsatz, in Mio. CHF (ungeprüft) 1.1.-30.9.2025 1.1.-30.9.2024 Veränderung DocMorris Aussenumsatz 854.3 795.8 7.4% DocMorris Aussenumsatz in Lokalwährung 9.5% DocMorris 809.4 744.7 8.7% DocMorris in Lokalwährung 10.9% Märkte Deutschland Aussenumsatz 806.2 748.0 7.8% Deutschland Aussenumsatz in Lokalwährung 10.0% Deutschland Aussenumsatz Rx 170.5 126.2 35.1% Deutschland Aussenumsatz Rx in Lokalwährung 37.9% Deutschland Aussenumsatz Non-Rx 635.7 621.8 2.2% Deutschland Aussenumsatz Non-Rx in Lokalwährung 4.3.% Deutschland 761.3 696.9 9.2% Deutschland in Lokalwährung 11.4% Europa 48.1 47.7 0.7% Europa in Lokalwährung 2.7%

Umsatz, in Mio. CHF (ungeprüft) 1.7.-30.9.2025 1.7.-30.9.2024 Veränderung DocMorris Aussenumsatz 282.3 265.7 6.3% DocMorris Aussenumsatz in Lokalwährung 8.1% DocMorris 268.1 248.4 8.0% DocMorris in Lokalwährung 9.8% Märkte Deutschland Aussenumsatz 267.6 250.2 6.9% Deutschland Aussenumsatz in Lokalwährung 8.8% Deutschland Aussenumsatz Rx 60.9 48.1 26.4% Deutschland Aussenumsatz Rx in Lokalwährung 28.8% Deutschland Aussenumsatz Non-Rx 206.8 202.1 2.3% Deutschland Aussenumsatz Non-Rx in Lokalwährung 4.1% Deutschland 253.5 233.0 8.8% Deutschland in Lokalwährung 10.7% Europa 14.6 15.4 -5.0% Europa in Lokalwährung -3.4%

Kontakt für Analysten und Investoren

Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: +41 52 560 58 10 Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1 Agenda 20. Januar 2026 Umsatz 2025 19. März 2026 Jahresergebnis 2025 und Ausblick 2026 (Conference Call/Webcast) 16. April 2026 Q1/2026 Trading update 12. Mai 2026 Ordentliche Generalversammlung, Zürich 19. August 2026 Halbjahresergebnis 2026 (Conference Call/Webcast) 15. Oktober 2026 Q3/2026 Trading update

DocMorris Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 5'000 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2024 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 10 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'085 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com. Disclaimer

Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder stillschweigend bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die DocMorris AG und ihr Geschäft. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge der DocMorris AG wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die DocMorris AG stellt diese Mitteilung zum heutigen Datum zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

[1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von DocMorris zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von DocMorris beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung. [2] Alle Prozentangaben in Lokalwährung [3] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert. [4] Bestehend aus OTC-Geschäft und Services (TeleClinic, Marktplatz, Retail Media)



Ende der Medienmitteilungen

