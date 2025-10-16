DocMorris ist im dritten Quartal 2025 weiter gewachsen - vor allem dank des E-Rezepts in Deutschland. Die Online-Apotheke bestätigte ihre Jahresziele: Der Umsatz soll über zehn Prozent steigen, das EBITDA 2026 die Gewinnschwelle erreichen und der Free Cashflow 2027 ins Plus drehen.DocMorris konnte im dritten Quartal 2025 sein Wachstum fortsetzen. Haupttreiber bleibt das elektronische Rezept, das in Deutschland immer wichtiger wird. Der Umsatz des Unternehmens stieg im Quartal auf 282,3 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
