NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Gegenüber dem zweiten Quartal habe es eine leichte Verbesserung gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Um die Skaleneffekte zu erreichen, müsse aber der Bekanntheitsgrad des E-Rezepts gesteigert werden./rob/bek/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0042615283
