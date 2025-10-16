Berlin - Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat angekündigt, dass Israel keinen weiteren "Terrorstaat" in der Region zulassen werde. Er sagte dem Nachrichtenmagazin Politico, dass die Ideologie der Hamas verharmlost worden sei und Israel dafür einen hohen Preis gezahlt habe.



Israel habe "im Alleingang die Nachbarschaft verändert". Im Libanon gebe es "eine Regierung ohne Hisbollah", in Syrien sei "Assad nicht mehr da", und "die Mullahs und Ayatollahs" seien geschwächt. Jetzt habe Israel "die Möglichkeit, etwas Neues zu bauen - regionale Strukturen", sagte Prosor. Dafür müsse "die militärische Infrastruktur der Hamas beseitigt" werden. Nur so könne "eine neue Nachbarschaft entstehen - mit Druck auf Hamas und auf demokratische Strukturen, statt ständig nur mit dem Finger auf Israel zu zeigen."



Zur Rolle Berlins sagte er: "Friedrich Merz ist ein Freund Israels. Ich glaube, dass Deutschland eine Rolle spielen kann, weil wir auch Deutschland zuhören und insbesondere dem Kanzler Friedrich Merz."





