New York - Das Magazin TIME hat den BYD DOLPHIN SURF als eine der «Best Inventions of 2025» nominiert. Das kompakte Elektromodell zeichnet sich durch innovatives Design, modernste Technologie und hohe Energieeffizienz aus. Mit der Nominierung würdigt TIME den DOLPHIN SURF als cooles, lebensfrohes Stadtauto, das mit cleverem Raumkonzept, agiler Performance und frischem Look begeistert. Über 1 Million Kundinnen und Kunden weltweit erleben bereits, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab