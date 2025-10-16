EQS-News: MHP Hotel AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
München, 16. Oktober 2025 - Die MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24), Betreiber von Premium- und Luxushotels im deutschsprachigen Raum, meldet ein starkes drittes Quartal 2025. Der Umsatz konnte trotz starker Vergleichswerte aus dem Vorjahr auf 45,2 Mio. Euro gesteigert werden (Q3 2024: 44,5 Mio. Euro).
Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.
www.mhphotels.com
Kontakt Investor Relations:
16.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MHP Hotel AG
|Maximiliansplatz 12b
|80333 München
|Deutschland
|E-Mail:
|info@mhphotels.com
|Internet:
|www.mhphotels.com
|ISIN:
|DE000A3E5C24
|WKN:
|A3E5C2
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart
|EQS News ID:
|2213906
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2213906 16.10.2025 CET/CEST