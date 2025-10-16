Anzeige / Werbung

Im Biotech-Sektor entscheidet oft eine einzige Technologie über Erfolg oder Misserfolg.

Das kanadisch-deutsche Unternehmen BioNxt Solutions setzt hingegen auf drei Säulen, die jeweils massive Märkte adressieren und auf Blockbustern von großen Pharmaunternehmen aufsetzen. Der Oktober brachte schon jetzt entscheidende Fortschritte, von beschleunigtem Patentschutz bis hin zu konkreten Meilensteinen in der Entwicklung. Diese geballten positiven Signale zeigen, dass BioNxt Solutions nicht nur eine vielversprechende Idee hat, sondern auch die Strategie und operative Stärke, sie in Werte zu verwandeln. Eine genauere Analyse lohnt sich.



Säule 1: Cladribin-ODF - Der Flaggschiff-Kandidat auf der Zielgeraden

Das Leitprojekt von BioNxt ist BNT23001, ein sublingualer Schmelzfilm mit dem Wirkstoff Cladribin von Merck für die Behandlung von Multipler Sklerose (MS). Der Ansatz ist brillant, weil er einen bereits etablierten und wirksamen Wirkstoff nimmt und ihn für den Patienten signifikant verbessert. Die Verabreichung als hauchdünner Film unter der Zunge umgeht den Verdauungstrakt, was die Bioverfügbarkeit erhöhen und die belastende Leberpassage vermeiden kann. Für MS-Patienten, von denen viele unter Schluckbeschwerden leiden, ist das ein entscheidender Komfortgewinn, der die Therapietreue stark erhöhen dürfte.

Im Oktober machte diese Säule gewaltige Schritte. Der wichtigste ist die Einreichung eines "Track One"-Prioritätsantrags für das US-Patent, das auch andere neurologische Autoimmunerkrankungen abdeckt. Dieses beschleunigte Verfahren verspricht eine finale Entscheidung innerhalb von nur 9-12 Monaten. Ein starkes US-Patent ist die Eintrittskarte für den lukrativsten Pharmamarkt der Welt und der wichtigste Hebel für spätere Lizenzverhandlungen mit Big Pharma. Parallel laufen die Patentierungen in Europa, Kanada und anderen Schlüsselmärkten bereits auf Hochtouren, mit durchweg positiven Rückmeldungen der Ämter.

Gleichzeitig bereitet das Unternehmen die letzte große Hürde vor dem Start der Humanstudien vor, eine Bioverfügbarkeitsstudie an großen Tieren (Schweinen), die noch im Oktober starten soll. Ein Erfolg hier ebnet den Weg für die erste klinische Studie am Menschen im 1. Quartal 2026, dem traditionell größten bewertungstreibenden Meilenstein für ein Biotech-Unternehmen.

Säule 2: Semaglutid-ODF - Der Einstieg in den GLP-1-Megatrend

Während sich alle auf die Blockbuster-Spritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly konzentrieren, arbeitet BioNxt still und leise an einer disruptiven Alternative, einem oralen Schmelzfilm mit Semaglutid, dem Wirkstoff von Ozempic und Wegovy. Die Vorteile liegen auf der Hand. Eine nadelfreie, diskrete und einfach einzunehmende Darreichungsform könnte die Therapietreue in einem Markt revolutionieren, der bis 2030 auf über 150 Mrd. USD geschätzt wird.

Die Meldungen aus September und Oktober zeigen, dass dieses Programm Fahrt aufnimmt. Das Unternehmen hat sich den hochreinen Wirkstoff sichern können und bei seiner Tochtergesellschaft Vektor Pharma in Deutschland bereits die ersten Prototypen erfolgreich getestet. Die Ergebnisse werden intern als "überzeugend" beschrieben, mit rascher Auflösung und guten mechanischen Eigenschaften. Auf dieser Basis bereitet BioNxt nun die Einreichung einer Patentanmeldung vor und plant den Übergang in die präklinische Phase noch in diesem Jahr.

Dieser zweite Pfeiler ist kein Nischenprojekt, sondern zielt direkt auf den Kern des am schnellsten wachsenden Pharmasegments ab. Sollte es gelingen, Semaglutid in einer stabilen und bioverfügbaren Filmform zu formulieren, eröffnet das Lizenzierungspotenziale, die das Flaggschiff-Projekt noch in den Schatten stellen könnten.

Säule 3: Die gezielte Chemotherapie-Plattform - Der disruptive Hebel

Abseits der Schmelzfilme entwickelt BioNxt eine potenziell bahnbrechende Technologie für die Onkologie. Die Idee dahinter ist, Chemotherapeutika nicht mehr systemisch im gesamten Körper zu verteilen, sondern sie gezielt im Tumor zu aktivieren. Ein dualer Mechanismus konzentriert die Wirkstoffe am Zielort und neutralisiert gleichzeitig nicht-aktivierte Moleküle im gesunden Gewebe. In-vitro-Daten deuten auf eine bis zu 10-fach erhöhte therapeutische Wirksamkeit bei deutlich geringerer Toxizität hin.

Das Oktober-Update hierzu war substanziell. Das Forschungsteam hat eine Moleküldatenbank aufgebaut und daraus einen prioritären Wirkstoffkandidaten identifiziert, der sich ideal für einen Machbarkeitsnachweis eignet. Es handelt sich um ein bereits klinisch etabliertes Chemotherapeutikum, was den Entwicklungsweg abermals verkürzen könnte. Noch bedeutsamer ist die Ankündigung, in den "kommenden Wochen" eine definitive Vereinbarung zu dieser Plattform zu unterzeichnen. Dies könnte die lang erwartete Partnerschaft oder Finanzierung für diesen hoch disruptiven Zweig bedeuten.

Das Gesamtbild: Skalierbarkeit und kalkuliertes Risiko

Die wahre Stärke von BioNxt liegt nicht in einer einzelnen Säule, sondern in der Kombination aller drei. Es ist eine durchdachte Risikostreuung. Während die Cladribin-Säule kurzfristig den kommerziellen Pfad ebnet, bietet Semaglutid den Zugang zu einem unvergleichlichen Wachstumsmarkt. Die Chemoplattform wiederum ist der langfristige, disruptive Hebel, der bei Erfolg die gesamte Onkologie-Branche verändern könnte.

Dabei folgt das Unternehmen stets demselben, kalkulierbaren Ansatz. Statt völlig neue Wirkstoffe zu erfinden, verbessert es bewährte Substanzen durch intelligente Verabreichungssysteme. Dies reduziert die typischen Biotech-Risiken, hohe Kosten, lange Entwicklungszeiten und das binäre Scheitern unerprobter Moleküle. Der Fokus auf Lizenzierungen an die Pharmariesen macht das Geschäftsmodell zudem skalierbar und kapitalmarkteffizient.

Mit einem Kursziel von 2,50 EUR sehen die Analysten von Black Research viel Potenzial in der Aktie. Ein starker Kontrast zum aktuellen Stand von nur 0,86 CAD.

BioNxt Solutions Chart, Stand 14.10. 2025, Quelle: Refinitiv

BioNxt Solutions ist ein strategisch aufgestelltes Unternehmen mit drei klar definierten und unabhängig voneinander vielversprechenden Technologiepfeilern. Die geballten Fortschritte im Oktober bei Patenten, präklinischer Entwicklung und Partnerschaften unterstreichen die operative Schlagkraft. Für Investoren, die die Chancen von Biotech nutzen, aber Risiken durch einen plattformbasierten, skalierbaren Ansatz mindern wollen, bietet BioNxt ein überzeugendes Gesamtpaket. Die kommenden Monate werden zeigen, welches Potenzial in den drei Säulen steckt.

