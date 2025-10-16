Die Walmart-Aktie hat am Dienstag nach einem Kursanstieg um fast +5% ein neues Allzeithoch erreicht. Am Mittwoch ging es um weitere knapp +2% nach oben auf ein neues Rekordhoch bei 109,56 US$. Das steckt hinter dem Kurssprung und das können Anleger jetzt noch erwarten. Zusammenarbeit mit OpenAI Der US-Einzelhandelsriese hat eine Partnerschaft mit dem KI-Pionier OpenAI bekanntgegeben. Ziel ist es Walmart-Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre Einkäufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
