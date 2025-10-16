Mitteilung der Formycon AG:

Actor Pharmaceuticals und Megalabs werden Vermarktungspartner für Formycons Eylea®-Biosimilar FYB203 (Aflibercept) in Australien und Lateinamerika

Die Formycon AG (FWB: FYB, "Formycon") gibt bekannt, dass dieKlinge Biopharma GmbH ("Klinge"), Lizenznehmer und exklusiver Inhaber der weltweiten Vermarktungsrechte für Formycons Eylea®1-Biosimilar FYB203 (Aflibercept), mit Actor Pharmaceuticals Pty. Ltd. ("Actor") eine exklusive Lizenzvereinbarung für die Vermarktung von FYB203 in Australien abgeschlossen hat. Für Lateinamerika hat Klinge eine exklusive Lizenzvereinbarung mit Megalabs S.A. ("Megalabs") abgeschlossen.

Im Rahmen der Vereinbarungen erhält Klinge Vorauszahlungen und Meilensteinzahlungen sowie Beteiligungen am Nettoumsatz. Formycon wird an allen Zahlungen an Klinge, die sich aus diesen Vereinbarungen ergeben, mit einem Prozentsatz ...

