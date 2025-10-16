Nach einem Fehlausbruch steht die Delivery Hero-Aktie erneut unter Druck. Hält die wichtige Unterstützung um 22,50?EUR?Den vollständigen Artikel lesen ...
|23,110
|23,150
|09:15
|23,140
|23,170
|09:15
|08:30
|Delivery Hero: Kann der Boden halten?
|Nach einem Fehlausbruch steht die Delivery Hero-Aktie erneut unter Druck. Hält die wichtige Unterstützung um 22,50?EUR Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|Mi
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
15.10.2025 / 17:43 CET/CEST
Veröffentlichung...
► Artikel lesen
|Mi
|Mi
|Delivery Hero-Aktie vor Kursfeuerwerk: Insider greifen massiv zu - Jetzt dringend handeln!
|Di
|Delivery Hero-Aktie im Sturzflug - jetzt droht der totale Absturz! Das müssen Anleger wissen!!!
|DELIVERY HERO SE
|23,080
|-0,09 %