Apple, Walmart, Delivery Hero und Siemens Energy: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.UBS stuft Apple auf "Neutral" Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für das neue iPhone Base und iPhone Max seien immer noch hoch, aber würden Schritt für Schritt sinken, schrieb David Vogt am Donnerstagabend auf Basis aktueller Wochendaten. RBC stuft Walmart auf "Outperform" Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 116 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das dritte Geschäftsquartal biete dem scheidenden Konzernchef Doug McMillon einen starken Abschied, schrieb …

