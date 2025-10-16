kundenservice@finanzen100.de

In einem gestern veröffentlichten Trading-Update erklärte der britische Ölkonzern, dass die Upstream-Produktion im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal höher ausfallen wird. Im Downstream-Geschäft werden die Ergebnisse durch saisonal höhere Volumina bei weitgehend stabilen Kraftstoffmargen und steigende Raffineriemargen positiv beeinflusst. Laut BP wird die durchschnittliche Raffineriemarge im dritten Quartal bei 15,8 $ pro Barrel liegen (Q2: 11,9 $). Das Ölhandelsergebnis wird dagegen voraussichtlich schwach ausfallen. Am 4. November präsentiert BP seine Q3-Zahlen. Nach dem Trading-Update gab die BP-Aktie gestern im London um rund 2 % nach.