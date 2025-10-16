© Foto: UnsplashDer taiwanische Auftragsfertiger TSMC hat am Donnerstagmorgen mit seinen Zahlen eindrucksvoll das hohe Wachstum in der KI- und Halbleiterbranche unterstrichen. Taiwan Semiconductor lässt Kritiker verstummen Während am Markt die Diskussionen über eine Spekulations- und Investitionsblase im KI-Bereich zunehmen und US-Präsident Donald Trump mit der erneuten Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China für Unsicherheit sorgt - die Halbleiterlieferkette ist auf kritische Mineralien aus der Volksrepublik angewiesen - liefert der weltgrößte Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor starke Zahlen. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn konnte der Zulieferer von sämtlichen namhaften …Den vollständigen Artikel lesen ...
