Berlin - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) will nach seinem Zusammenbruch Ende September künftig stärker auf seine Gesundheit achten und sein Amt "mit Elan" weiter ausüben. "Ohne Gesundheit ist alles nichts", sagte er der "Bild". "Ich habe schon immer auf meine Gesundheit geachtet - vielleicht jetzt noch ein Stück mehr."



Schnieder sagte, nach dem Zusammenbruch habe es gedauert, bis er wieder bei Bewusstsein war. "Als ich aufgewacht bin, war ich einfach nur froh, einen Arzt über mir zu sehen. Und ich danke bei dieser Gelegenheit allen, die sich um mich gekümmert haben", so der Minister: "Ja, Politik ist stressig - aber überwiegend positiver Stress. Ich bin mit großer Freude und Elan Bundesverkehrsminister."





