Dank starker Zahlen legt die Aktie des Schweizer Industriekonzerns ABB am Donnerstag wieder deutlich zu. Mit rund fünf Prozent Plus klettert der Wert sogar auf ein neues Allzeithoch. Im Sog steigt im DAX auch der Wettbewerber Siemens. Bei ABB läuft es derzeit quasi auf allen Ebenen gut.Im dritten Quartal hat ABB den Umsatz um elf Prozent auf 9,08 Milliarden Dollar gesteigert - bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte stand ein Plus von neun Prozent zu Buche. Auch die Profitabilität ist gestiegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
