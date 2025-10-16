Die Aktie von Palantir Technologies hat in den vergangenen Wochen deutlich an Dynamik gewonnen. Neue Partnerschaften, vor allem in Europa, schüren die Hoffnung auf weiteres Umsatzwachstum - und viele Analysten rechnen mit einer positiven Überraschung bei den kommenden Quartalszahlen. Wachsende Zuversicht nach vorsichtigem Start Noch vor wenigen Monaten überwog bei Palantir eine gewisse Skepsis. Ein Großteil der kurzfristigen Vertragsumsätze beruhte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de