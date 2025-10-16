Die Aktie von Sartorius kann heute einen kräftigen Kurssprung hinlegen. Mit einem Tagesplus von mehr als zehn Prozent im frühen Handel führt das Papier die Gewinnerliste im MDAX klar an. Beflügelt wird das Papier von guten Zahlen und einem leicht optimistischeren Ausblick für das Gesamtjahr.Wie das Unternehmen mitteilte, konnte der Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres wechselkursbereinigt 7,5 Prozent auf 2,61 Milliarden Euro im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zulegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
