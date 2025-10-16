Dr. Dennis Riedl: Rubrik: Riedls Cyber-Security-Tipp für die KI-Ära

Anzeige / Werbung
Cyber-Resilienz und Recovery als Wachstumsmarkt - Datensicherheit wird kritischer
Cyberangriffe nehmen zu, KI macht sie gefährlicher - und Rubrik bietet die Lösung. Dr. Dennis Riedl sieht das Unternehmen als Profiteur des Cyber-Security-Booms.
Cyber-Resilienz als Megatrend
"Cyber-Security ist nicht mehr optional, sondern überlebenswichtig", erklärt Riedl. Ransomware, Datenlecks und KI-gestützte Angriffe bedrohen Unternehmen weltweit. "Der Markt für Cyber-Resilienz explodiert."
Rubrik als Spezialist
Rubrik (WKN: A40A36, ISIN: US7811541090, Ticker: RBRK) fokussiert sich auf Daten-Backup, Recovery und Cyber-Resilienz. "Rubrik hilft Unternehmen, sich von Angriffen zu erholen", so Riedls Beschreibung. Die Plattform sichert kritische Daten und ermöglicht schnelle Wiederherstellung.
KI als Bedrohung und Chance
KI macht Cyberangriffe gefährlicher, aber auch Abwehr effektiver. Rubrik nutzt KI für Bedrohungserkennung und automatisierte Recovery. "KI ist Teil der Lösung, nicht nur des Problems."
Wachstumsmarkt mit Potenzial
Die Fundamentaldaten überzeugen: Starkes Umsatzwachstum, wachsende Kundenbasis, hohe Kundenbindung. "Rubrik wächst schneller als der Markt", betont Riedl. Profitabilität rückt näher.
Strategische Positionierung
Rubrik positioniert sich zwischen traditionellem Backup und moderner Cyber-Security. "Diese Nische ist lukrativ und wächst rasant." Große Unternehmen zahlen Premium-Preise für Datensicherheit.
Risiken nicht unterschätzen
Der Cyber-Security-Markt ist hart umkämpft. Etablierte Player und neue Startups konkurrieren. "Rubrik muss Innovation und Wachstum aufrechterhalten", warnt Riedl. Auch technologische Disruption ist möglich.
Bewertung ambitioniert
Die Bewertung ist hoch, aber durch Wachstum gerechtfertigt. "Für einen Wachstumsmarkt wie Cyber-Security sind Premium-Bewertungen normal", so Riedls Einschätzung.
Fazit
Rubrik (WKN: A40A36) profitiert vom Cyber-Security-Boom und der wachsenden Bedeutung von Daten-Resilienz. Mit KI-Integration, starkem Wachstum und kritischer Marktposition bietet die Aktie attraktives Potenzial für die KI-Ära.
Jetzt den vollständigen Artikel lesen
Enthaltene Werte: US7811541090
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)