Dr. Dennis Riedl: Rubrik: Riedls Cyber-Security-Tipp für die KI-Ära

Cyber-Resilienz und Recovery als Wachstumsmarkt - Datensicherheit wird kritischer

Cyberangriffe nehmen zu, KI macht sie gefährlicher - und Rubrik bietet die Lösung. Dr. Dennis Riedl sieht das Unternehmen als Profiteur des Cyber-Security-Booms.

Cyber-Resilienz als Megatrend

"Cyber-Security ist nicht mehr optional, sondern überlebenswichtig", erklärt Riedl. Ransomware, Datenlecks und KI-gestützte Angriffe bedrohen Unternehmen weltweit. "Der Markt für Cyber-Resilienz explodiert."

Rubrik als Spezialist

Rubrik (WKN: A40A36, ISIN: US7811541090, Ticker: RBRK) fokussiert sich auf Daten-Backup, Recovery und Cyber-Resilienz. "Rubrik hilft Unternehmen, sich von Angriffen zu erholen", so Riedls Beschreibung. Die Plattform sichert kritische Daten und ermöglicht schnelle Wiederherstellung.

KI als Bedrohung und Chance

KI macht Cyberangriffe gefährlicher, aber auch Abwehr effektiver. Rubrik nutzt KI für Bedrohungserkennung und automatisierte Recovery. "KI ist Teil der Lösung, nicht nur des Problems."

Wachstumsmarkt mit Potenzial

Die Fundamentaldaten überzeugen: Starkes Umsatzwachstum, wachsende Kundenbasis, hohe Kundenbindung. "Rubrik wächst schneller als der Markt", betont Riedl. Profitabilität rückt näher.

Strategische Positionierung

Rubrik positioniert sich zwischen traditionellem Backup und moderner Cyber-Security. "Diese Nische ist lukrativ und wächst rasant." Große Unternehmen zahlen Premium-Preise für Datensicherheit.

Risiken nicht unterschätzen

Der Cyber-Security-Markt ist hart umkämpft. Etablierte Player und neue Startups konkurrieren. "Rubrik muss Innovation und Wachstum aufrechterhalten", warnt Riedl. Auch technologische Disruption ist möglich.

Bewertung ambitioniert

Die Bewertung ist hoch, aber durch Wachstum gerechtfertigt. "Für einen Wachstumsmarkt wie Cyber-Security sind Premium-Bewertungen normal", so Riedls Einschätzung.

Fazit

Rubrik (WKN: A40A36) profitiert vom Cyber-Security-Boom und der wachsenden Bedeutung von Daten-Resilienz. Mit KI-Integration, starkem Wachstum und kritischer Marktposition bietet die Aktie attraktives Potenzial für die KI-Ära.

