Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 16. Oktober 2025 eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000HT97AR0/ WKN HT97AR) auf Aktie von BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) zum Kauf an.Das Papier habe einen Basispreis in Höhe von 69,56 EUR. Das Bezugsverhältnis liege bei 14,3761. Der Zinslauf beginne am 20.10.25. Der Zinssatz betrage 8,00% p.a. Der Bewertungstag sei am 16.04.27, während der letzte Börsenhandelstag der 15.04.27 sei. Die Rückzahlung erfolge am 23.04.27. (16.10.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
