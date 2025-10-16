Verhaltener Start in Frankfurt - Zahlen von ABB und TSMC überzeugen

Der deutsche Leitindex beginnt den Handel mit einer verhaltenen Tendenz, während die US-Indikationen einen Hauch von Optimismus signalisieren. In Asien setzte der Nikkei seine positive Bewegung fort, getragen von einer robusten Stimmung in den Technologiewerten.
Makroökonomischer Überblick:
In Großbritannien legte das reale Bruttoinlandsprodukt im August um 0,1 % zu, nachdem der Juli eine leichte Korrektur verzeichnet hatte. Besonders die Produktionsleistung zeigte sich mit einem Plus von 0,4 % erholt, während der Dienstleistungssektor stagnierte. Im Laufe des Vormittags richtet sich der Blick nach Italien: Die Handelsbilanz für August wird erwartet, Prognosen gehen von einem leichten Rückgang des Überschusses aus.
Im Fokus:
ABB präsentiert sich vorbörslich stabil, obwohl die Zahlen für das dritte Quartal beeindruckend ausfallen. Der Elektrotechnikkonzern steigerte den Auftragseingang um zwölf Prozent auf 9,14 Mrd. US-Dollar, die operative Marge kletterte auf 19,2 %. Der Nettogewinn legte um 28 % zu, was die Erwartungen übertraf. Trotz der starken Zahlen legte die Aktie nur verhalten zu, offenbar hatten Anleger die Ergebnisse bereits einkalkuliert.
Anders die Stimmung der Anleger bei TSMC: Der taiwanische Chipgigant setzt seinen Höhenflug fort. Nach einem Rekordquartal mit einem Gewinnsprung von 39 % und Umsätzen von über 33 Mrd. US-Dollar treibt die Nachfrage nach KI-Chips die Kurse weiter an. Die starke Performance unterstreicht die Schlüsselrolle des Unternehmens in der globalen Halbleiterindustrie.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG5B2N
|15,87
|22578,780871 Punkte
|15,62
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG5WBB
|12,97
|22862,482578 Punkte
|19,31
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B1U
|18,69
|22295,335214 Punkte
|13,26
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG9L3F
|6
|23573,302578 Punkte
|43,66
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B02
|22,14
|21950,348551 Punkte
|11,11
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.10.2025; 10:15 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|adidas AG
|Call
|UG5720
|1,25
|210,00 EUR
|6,13
|17.06.2026
|Silber
|Call
|UG7SB3
|5,70
|51,00 USD
|5,2
|19.06.2026
|Evonik Industries AG
|Call
|UN0P9Y
|1,41
|14,00 EUR
|6,47
|18.03.2026
|ASML Holding N.V.
|Call
|UG9SFJ
|9,09
|880,00 EUR
|5,47
|18.03.2026
|Deutsche Börse AG
|Call
|UG9HQM
|1,04
|240,00 EUR
|8,26
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.10.2025; 10:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Long
|UG6P39
|4,00
|1396,288915 EUR
|Long
|Open End
|Nio Inc. (ADRs)
|Long
|UG1WLT
|1,30
|5,457381 USD
|Long
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6H4M
|1,59
|22975,50308 Punkte
|Long
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6H8N
|4,82
|16123,752822 Punkte
|Long
|Open End
|Strategy Inc.
|Long
|UG0EGJ
|3,61
|148,433823 USD
|Long
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.10.2025; 10:15 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen